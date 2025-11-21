32 New Games Are Coming to Xbox Next Week (Nov 24–28)

Rishaj Upadhyay
News Editor
News Editor
Microsoft has announced a packed lineup of new games dropping to Xbox next week, and it has something for everybody. A total of 32 games are coming to the platform, including Terminator 2D: No Fate, which is a pixel-art arcade adventure.

You’ll also come across I’m on Observation Duty 8, the latest spot-the-difference horror game; and Bee Simulator: The Hive, where you can explore the world as a bee. We have compiled the list of every games coming next week on Xbox (Nov 24 to 28). Check them below:

GameXbox Launch Date
Primal FrayNovember 24
A.I.L.ANovember 25
Compadrone: Land WarsNovember 25
Delivery of UsNovember 25
KILL IT WITH FIRE! 2November 25
Mudness Offroad & Buried AliveNovember 25
Project Motor RacingNovember 25
Terminator 2D: No FateNovember 26
BrotherhoodNovember 26
Dude, Where Is My Beer?November 26
King’s JusticeNovember 26
Knight’s QuestNovember 26
Poko’s Arctic QuestNovember 26
Schildmaid MXNovember 26
Space FrontierNovember 26
ToriiNovember 26
Delivery Driver MassacreNovember 27
Garten of Banban 8: Anti DevilNovember 27
Quick WhiskersNovember 27
Snake.ioNovember 27
Star Ores Inc.November 27
Street Racer CollectionNovember 27
Aero CosmosNovember 28
Bee Simulator: The HiveNovember 28
BucketCrusherNovember 28
El CocoNovember 28
Emoji Battlefield – OriginsNovember 28
Habitat ShapesNovember 28
KeypybaraNovember 28
Red PippyNovember 28
Wild West: Hidden ObjectsNovember 28
I’m on Observation Duty 8November 28

