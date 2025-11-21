32 New Games Are Coming to Xbox Next Week (Nov 24–28)
There's something for everybody
Microsoft has announced a packed lineup of new games dropping to Xbox next week, and it has something for everybody. A total of 32 games are coming to the platform, including Terminator 2D: No Fate, which is a pixel-art arcade adventure.
You’ll also come across I’m on Observation Duty 8, the latest spot-the-difference horror game; and Bee Simulator: The Hive, where you can explore the world as a bee. We have compiled the list of every games coming next week on Xbox (Nov 24 to 28). Check them below:
|Game
|Xbox Launch Date
|Primal Fray
|November 24
|A.I.L.A
|November 25
|Compadrone: Land Wars
|November 25
|Delivery of Us
|November 25
|KILL IT WITH FIRE! 2
|November 25
|Mudness Offroad & Buried Alive
|November 25
|Project Motor Racing
|November 25
|Terminator 2D: No Fate
|November 26
|Brotherhood
|November 26
|Dude, Where Is My Beer?
|November 26
|King’s Justice
|November 26
|Knight’s Quest
|November 26
|Poko’s Arctic Quest
|November 26
|Schildmaid MX
|November 26
|Space Frontier
|November 26
|Torii
|November 26
|Delivery Driver Massacre
|November 27
|Garten of Banban 8: Anti Devil
|November 27
|Quick Whiskers
|November 27
|Snake.io
|November 27
|Star Ores Inc.
|November 27
|Street Racer Collection
|November 27
|Aero Cosmos
|November 28
|Bee Simulator: The Hive
|November 28
|BucketCrusher
|November 28
|El Coco
|November 28
|Emoji Battlefield – Origins
|November 28
|Habitat Shapes
|November 28
|Keypybara
|November 28
|Red Pippy
|November 28
|Wild West: Hidden Objects
|November 28
|I’m on Observation Duty 8
|November 28
