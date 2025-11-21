32 New Games Are Coming to Xbox Next Week (Nov 24–28)

Microsoft has announced a packed lineup of new games dropping to Xbox next week, and it has something for everybody. A total of 32 games are coming to the platform, including Terminator 2D: No Fate, which is a pixel-art arcade adventure.

Rishaj Upadhyay News Editor

Rishaj is a tech writer who has been writing professionally for over four years, with a passion for Android, Windows, and all things tech. He initially joined Windows Report as a tech journalist and is now taking over as a news editor. When he's not breaking the keyboard, you can find him cooking, or listening to music/podcasts.